Инспекторы после погони со стрельбой задержали водителя из Карелии

Уточняется, что инспекторы попытались остановить машину за административное правонарушение в Ленинградской области. Водитель проигнорировал просьбу. В итоге началась погоня, в ходе которой нарушитель не раз выезжал на встречную полосу. На 140 километре трассы А-121 сотрудники ГИБДД сделали предупредительный выстрел. После этого они начали стрелять по колесам авто.

В ходе дальнейшей погони машины выехали на территорию республики Карелия. ВАЗу пробили заднее левое колесо. После этого он перевернулся. 41-летнего нарушителя задержали. Предположительно он находился в нетрезвом состоянии. Помимо прочего, у мужчины не было при себе водительских прав.