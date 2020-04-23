Инспекторы ГИБДД заковали врача в наручники в Свердловской области

По данным правоохранителей, доктора пытались остановить, чтобы проверить документы, но она игнорировала требование сотрудников ГИБДД. Когда ее все же догнали около дома, она попыталась сбежать, кричала и отталкивала полицейских. В результате на нее надели наручники.

Сейчас на женщину завели два протокола по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».