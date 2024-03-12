Происшествия 12 марта 2024, 23:57 Инспекторы ГИБДД выписали штраф умиравшему на их глазах дальнобойщику РИА «Новости»

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История 50-летнего дальнобойщика Романа Кочурова, который едва не погиб от инсульта на трассе присутствии сотрудников ГИБДД, получила продолжение. Семье водителя пришли штрафы, выписанные в тот самый день, когда водитель был без сознания из-за инсульта. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на жену Кочурова Екатерину.

«Я просто ошалела, когда на госуслуги пришли сообщения о выписанных на мужа штрафах за неправильную парковку и не пристегнутый ремень. Датированы они были тем самым днем, когда Роман с инсультом чуть не погиб», — призналась Кочурова.

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Штрафы датированы 5 января. Именно этот день Кочурову стало плохо за рулем большегруза: руки и ноги не слушались, онемела правая сторона тела. Водитель успел вывести большегруз на обочину и затормозить. Прицеп частично занесло и он столкнулся с другой машиной.

К моменту прибытия автоинспекции водитель не мог сказать ни слова. Сотрудники ГИБДД решили, что он пьян и оставили «трезветь» в холодной кабине грузовика. Пока беспомощный мужчина лежал на полу кабины, инспекторы оформляли ему штрафы. Скорую помощь мужчине вызвали только спустя шесть часов по настоянию его коллеги, который приехал проверить, что случилось.

Врачам удалось спасти Романа Кочурова. Он уже прошел курс реабилитации, может ходить и говорить. Но события того дня, когда чуть не погиб, вспомнить не может.

В ГИБДД пообещали проверить сообщения о погибавшем на глазах инспекторов дальнобойщике, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».