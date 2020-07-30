Инспекторы ГИБДД не стали задерживать дочку чиновника без прав в Якутии. Теперь их проверит полиция

Жительница Якутии прокатилась на машине без прав и похвасталась этим в Twitter. Полиция начала проверку.

Девушка рассказала подписчикам, что каталась по городу на машине своих родителей, хотя у нее нет прав. Более того, автомобиль остановили сотрудники ГАИ, но не приняли никаких мер, потому что девушка позвонила отцу, который, видимо, занимает высокую должность в правоохранительных органах Якутии. После телефонного разговора с «отцом-начальником» сотрудники Госавтоинспекции отпустили нарушительницу.

«Я в шоке от своих родителей, мало ли я уже второй день катаюсь на их машинке, но еще и умудрилась вчера попасться гаишникам. А они (родители — прим. ред.) даже замечание не дали, посмеялись, и все», — написала девушка в Twitter.

Также она похвасталась тем, что не знает, где тормоз, а где газ в машине. И пожаловалась на своих друзей, которые «молятся», когда она садится за руль.

Пресс-служба регионального МВД уже сообщила, что проводит проверку действий сотрудников ГАИ. С бортовых регистраторов автопатрулей изъяли видео для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«За управление автомобилем без водительского удостоверения 19-летняя жительница Горного района будет привлечена к административной ответственности», — рассказали представители пресс-службы МВД по Якутии.

Также уточняется, что следователи проверят родителей девушки — прапорщиков полиции, помощников оперативного дежурного МВД по Горному району. Их могут уволить.