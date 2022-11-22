Происшествия 22 ноября 2022, 19:12 Инспекторы ДПС спасли замерзающего водителя в ХМАО

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В Югре сотрудники дорожной полиции пришли на помощь дальнобойщику, который застрял на трассе при температуре воздуха -30. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

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Водитель застрял между 403 и 404 километрами трассы «Югра». Дальнобойщика заметил другой автомобилист и сообщил правоохранителям о произошедшем. На место прибыли двое автоинспекторов и помогли шоферу. Оказалось, что в фуре испортился топливный насос. Полицейские отвезли мужчину в магазин автозапчастей, где он купил нужную деталь. Починив машину, он продолжил свой путь дальше на Урал.