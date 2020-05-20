Инспекторы ДПС применили оружие и поймали пьяного автомобилиста в Екатеринбурге

По данным информагентства, пьяному автомобилисту не удалось скрыться от правоохранителей. В погоне участвовали четыре полицейских авто.

Водителя удалось нагнать после того, как сотрудник ДПС начал стрелять по колесам его легковушки. Нарушителем оказался 24-летний молодой человек. Кроме него в салоне находились трое пассажиров. В отношении задержанного возбудили несколько административных протоколов.