Инспектора СИЗО из Ростова-на-Дону заподозрили в интимной переписке с младшеклассницами

В Ростове-на-Дону Следственный комитет заподозрил младшего инспектора СИЗО-1 ГУФСИН в интимной переписке с двумя школьницами 11 и 9 лет. Он отправлял им фото и видео непристойного характера.

Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

В результате в отношении 29-летнего ранее не судимого младшего инспектора СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что мужчина переписывался с несовершеннолетними во «ВКонтакте» в период с 16 марта 19 мая 2020 года, имея умысел на совершение иных действий сексуального характера с «использованием беспомощного состояния потерпевшей». Одной школьнице было тогда 11 лет, другой — девять.

В ведомстве отметили, что он знал о возрасте девочек, но все равно вел переписку, в которой обсуждал непристойные темы о сексуальных отношениях развратного характера. Подозреваемый также обменивался с ними фото и видео интимного содержания, чем отрицательно повлиял на нравственное развитие школьниц и пробудил у них нездоровый сексуальный интерес.

В итоге мужчина дал признательные показания. Сейчас он задержан. Расследование уголовного дела продолжается.