Инспектора ПДН убили за отказ познакомиться в Самаре | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 17:19 Инспектора ПДН убили за отказ познакомиться в Самаре Рецидивиста задержали по подозрению в убийстве сотрудницы полиции в Самаре

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Правоохранители задержали рецидивиста, который подозревается у убийстве девушки в Самаре. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Утром 2 ноября, по данным ведомства, у одного из домов на улице 22 Партсъезда в Самаре было обнаружено тело 30-летней девушки с колото-резаной раной груди. Жертвой стала инспектор по делам несовершеннолетних. Следователи инициировали уголовное дело об убийстве.

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«На основании анализа собранной информации сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области был задержан мужчина 1989 года рождения, причастный к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.

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Предполагается, что молодой мужчина познакомился с жертвой накануне вечером в одном из заведений. Между ними вспыхнул скандал. В результате чего подозреваемый ударил девушку ножом в грудь и скрылся с места происшествия.

Задержанным оказался ранее судимый 33-летний мужчина. По данным Telegram-канала Shot, инспектор, которая в тот вечер была не при исполнении, отказала в знакомстве рецидивисту. Он подкараулил ее у выхода из заведения и притянул к себе. Девушка дала пощечину злоумышленнику, на что тот ударил ее ножом в грудь и скрылся. У жертвы осталась десятилетняя дочь.