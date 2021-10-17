Инспектора ГИБДД подстрелили на охоте в Ленобласти

Сотрудник ГИБДД тяжело пострадал на охоте в районе деревни Глядино в Ленобласти. Полицейского случайно подстрелил его знакомый, когда целился в гусей.

Сейчас пострадавший с проникающим огнестрельным ранением в крайне тяжелом состоянии находится в больнице, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне, около 09:00. Установлено, что охотник выстрелил в сторону стаи гусей, но попал во вставшего со складного стула инспектора ГИБДД. В пресс-службе уточнили, что в этот момент оба охотника были трезвы, а сотрудник полиции находился в отпуске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Максимальное наказание по ней составляет ограничение свободы на срок до трех лет либо арест на срок до шести месяцев.