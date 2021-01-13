Инспектор службы безопасности метро с другом напали с ножом на жителя Раменского

В полицию обратился 21-летний житель Раменского, который сообщил, что на него напали двое вооруженных мужчин и ограбили. Он уточнил, что нападавшими были инспектор службы безопасности метро и его друг.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что 12 января к полицейским обратился 21-летний житель Раменского и заявил о преступлении, которое произошло 5 января. Он рассказал, что около 17:00 на него напали двое мужчин 2000 и 1998 годов рождения, и, угрожая ножом, отобрали мобильный телефон стоимостью семь тысяч рублей.

Кроме того, нападавшие избили потерпевшего — врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей головы, подкожную гематому левого плеча и ссадины грудной клетки. Заявитель уточнил, что нападавшими были 20-летний инспектор службы безопасности метро и его 22-летний безработный друг.

Правоохранители задержали подозреваемых и доставили их в отделение. У мужчин нашли похищенный мобильный телефон. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия».