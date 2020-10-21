Инспектор по делам несовершеннолетних Красноярского края стал фигурантом в деле об изнасиловании и убийстве

В Красноярском крае следователи предъявили обвинение инспектору по делам несовершеннолетних. Следствие считает, что по его вине преступник совершил повторное изнасилование, которое привело к смерти девочки.

В январе 2020 года 13-летний подросток, состоящий на профилактическом учете, изнасиловал 12-летнюю девочку. Но инспектор не предпринял никаких действий для предотвращения последующих преступлений. С подростком не были проведены беседы, также его не изолировали от общества. Поэтому, по мнению следователей, подросток продолжил противоправные деяния.

«В результате бездействия инспектора ПДН (по делам несовершеннолетних — прим.ред.) в мае 2020 года несовершеннолетний совершил в соучастии с другим лицом в отношении 12-летней школьницы сексуальное насилие и пособничество в ее убийстве», — говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Дагестане признал вину.