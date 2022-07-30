Инспектор ГИБДД в Чувашии едва не сгорел на работе после остановки пьяного водителя

Инспектор ГИБДД едва не поплатился жизнью за остановку пьяного водителя. О едва не случившемся воплощении в жизнь шуточного афоризма «сгорел на работе» рассказали в Telegram-канале НТВ.

На опасную месть решился водитель ВАЗ 2114. Он устроил поджог во время составления протокола. Пока инспектор заполнял документ, водитель открыл багажник и вытащил канистру с бензином. Содержимое емкости он выплеснул не только на инспектора, но и на автомобиль, на котором ехал. После этого водитель достал зажигалку и поджег сотрудника ГИБДД вместе с машиной.

На помощь инспектору подоспел его коллега. Пока он пытался потушить горящего сослуживца, поджигатель сбежал. Таким образом горящий ВАЗ остался полыхать в одиночестве. В итоге он сгорел дотла.

Попавший под горячую руку инспектор оказался в реанимации. Врачи установили, что у пострадавшего обожжено более 50% тела.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь полицейского». Пьяного водителя сгоревшей машины разыскивают.