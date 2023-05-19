Происшествия 19 мая 2023, 12:27 Инспектор ДПС предстанет перед судом за взятку в Ростовской области

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В Ростовской области сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за получение взятки в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По версии следствия, весной этого года во время дежурства на трассе М-4 «Дон» подсудимый получил взятку от водителя за несоставление административного протокола. Автомобилист управлял машиной с неисправностями.

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Отмечается, что сотрудник ГИБДД признал свою вину.