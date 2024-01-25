Происшествия 25 января 2024, 17:52 Иностранца заподозрили в развращении 13-летней девочки на юго-западе Москвы СК возбудил дело против иностранца за развращение 13-летней девочки в Москве Пресс-служба Следственного комитета Москвы

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На юго-западе Москвы школьница стала жертвой сексуальных домогательств со стороны взрослого мужчины. Подозреваемого задержали и увезли на допрос, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 24 января иностранец рядом с административным зданием на улице Адмирала Ушакова заметил 13-летнюю девочку, которая находилась без взрослых. Воспользовавшись ситуацией, он совершил в отношении ребенка развратные действия.

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Школьница рассказала о случившемся родителями, а те обратились в полицию. Вскоре подозреваемого удалось найти и задержать. Сейчас с ним работают следователи.

В ближайшее время следствие попросит суд отправить подозреваемого в изолятор по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Следователи также попросят суд об аресте 30-летнего мужчины, подозреваемого в растлении 11-летней девочки. Предположительно, он приставал к школьнице на автобусной остановке на востоке Москвы.