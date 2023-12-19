19 декабря 2023, 16:36
Иностранца приговорили к 4 годам колонии условно за взятку сотруднику таможни в Челябинске
Курчатовский районный суд Челябинска приговорил иностранца к четырем годам лишения свободы условно. Подсудимый попытался дать взятку сотруднику таможни. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
По данным следствия, весной таможенники выявили несоответствия в документах при проведении контроля по ввозимым в Россию товарам. Чтобы избежать документирования нарушений, подсудимый передал одному из сотрудников 490 тысяч рублей.
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Отмечается, что мужчине также предстоит выплатить штраф в размере 1,4 миллиона рублей.
Таможня
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