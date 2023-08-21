21 августа 2023, 12:17
Иностранца оштрафовали на 10 тысяч рублей за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД в Челябинской области
В Сосновском районе Челябинской области суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей иностранцу, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Весной этого года инспектор ДПС остановил отечественный автомобиль подсудимого, у которого не было водительских прав и полиса ОСАГО.
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Полицейский стал составлять протоколы за нарушения, когда автовладелец попытался дать взятку в размере 500 рублей.
Челябинская область
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