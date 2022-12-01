Происшествия 01 декабря 2022, 14:28 Иностранца, грозившего расправиться с 22-летним мужчиной, задержали в Оренбурге

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В Оренбурге полицейские задержали иностранца, который угрожал 22-летнему местному жителю расправой с помощью топора. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на сайт prooren.ru.

Мужчина во время ссоры на дороге достал топор и стал угрожать молодому человеку физической расправой.

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В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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