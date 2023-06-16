Происшествия 16 июня 2023, 07:30 Иностранный сухогруз загорелся в Приморье, есть пострадавшие МЧС: иностранное судно загорелось у берегов Приморья, 2 пострадавших эвакуировали

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Пожар случился на иностранном сухогрузе в 85 километрах от Находки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

Данные об этом пришли в Центр управления в кризисных ситуациях в 09:55 по местному времени (02:55 по московскому времени).

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«Поступила информация о том, что в акватории Японского моря, в 85 километров южнее от Находки произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе», — сказано в сообщении.

Всего на борту находятся 24 члена экипажа, двое пострадали. Последних доставляют на берег. Два поисково-спасательных судна Морспасслужбы и два судна приграничного УФСБ по Приморскому краю отправили в район бедствия.

Речь о судне Beks Force, идущем под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Пресс-служба ГУ МЧС по региону уточнила, что экипаж отказался от эвакуации. Балкер остается на плаву. В ведомстве добавили, что авиация находится на готове и в случае необходимости окажет помощь.

Представители МЧС раскрыли, что судно шло из КНР в порт Восточный. Все подробности случившегося сейчас уточняются.