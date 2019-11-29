  • Иностранный студент напал на Заксобрание Челябинской области

    29 ноября 2019, 11:15

    Александр Кушак

    Ночью 29 ноября молодой человек разбил стекло в здании Заксобрания Челябинской области, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой источники в правоохранительных органах.

    Хулиганом оказалась нетрезвый студент Южно-Уральского госуниверситета, гражданин одной из бывших республик СССР.

    В полиции рассказали, что молодого человека задержали и доставили в отдел. Там на него составили протокол за мелкое хулиганство. Кроме этого, студенту может грозить наказание за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

    Материалы дела направили и в ВУЗ хулигана. Там будет решаться вопрос о его отчислении.