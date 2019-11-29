Иностранный студент напал на Заксобрание Челябинской области

Хулиганом оказалась нетрезвый студент Южно-Уральского госуниверситета, гражданин одной из бывших республик СССР.

В полиции рассказали, что молодого человека задержали и доставили в отдел. Там на него составили протокол за мелкое хулиганство. Кроме этого, студенту может грозить наказание за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

Материалы дела направили и в ВУЗ хулигана. Там будет решаться вопрос о его отчислении.