Иностранные туристы стали реже приезжать в Россию

Поток иностранных туристов сократился в России сразу в 31 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По итогам первого полугодия 2021 года в России с туристическими целями побывало 64,4 тысячи иностранцев. В сравнении с допандемийным 2019 годом поток иностранцев, въезжающих в Россию с целью туризма, сократился в 31 раз», — заявили в АТОР.

Всего за первые полгода 2019-го Россию посетили 15 миллионов иностранцев. Они приезжали в страну с разными целями. Сейчас, как и раньше, большинство туристов являются жителями стран СНГ.

В первой половине 2021 года из стран ближнего зарубежья в Россию приехало 4,2 миллиона человек. Также страну часто посещали жители Турции, Филиппин, Китая, Германии и Индии. Причем на поездки чаще всего влияет вопрос, открыты ли границы между странами.

Как отметили в АТОР, лидером въездного потока туристов оказалась Куба. За полгода Россию посетили 20,5 тысячи кубинцев. Причем раньше страна не входила даже в десятку государств, из которых туристы направляются в Россию.