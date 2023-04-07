Происшествия 07 апреля 2023, 14:23 Иностранные студенты устроили в Екатеринбурге массовую драку

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В студенческом городке Уральского федерального университета произошла массовая драка среди студентов-иностранцев. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на соцсети.

Один из участников столкновения сильно пострадал, его доставили в больницу.

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Это уже третья подобная потасовка в студгородке с начала года. После первой, 21 января, полиция арестовала двух студентов. Вторая случилась 7 февраля.

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