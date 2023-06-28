Происшествия 28 июня 2023, 17:39 Иностранные студенты чуть не погибли на реке Казанка

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Двое иностранных студентов из Египта чуть не погибли в попытке переплыть реку Казанку. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на данные ОСВОД.

Молодые люди отдыхали на пляже Нижнее Заречье в Казани 27 июня. В какой-то момент они заплыли за буйки и начали тонуть. Им на помощь пришли спасатели ОСВОД, а также свидетели случившегося.

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Один из молодых людей наглотался воды. Пострадавшим оказали первую помощь. Одного из них доставили в больницу.