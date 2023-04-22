Происшествия 22 апреля 2023, 10:07 Иностранное грузовое судно село на мель возле порта на Сахалине Иностранное грузовое судно село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине Пресс-служба МЧС

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На борту находились 20 человек. Подробности сообщили в Telegram-канале пресс-службы регионального главка МЧС.

Иностранное грузовое судно заметили в районе порта Шахтерск — в западной части острова Сахалин. На борту находились 20 человек, из них никто не пострадал.

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«По информации капитана порта, разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели», — указано в сообщении ведомства.

Как написало РИА «Новости», балкер КС Нadong под либерийским флагом «пришел под погрузку угля». Он стоял на якоре, но из-за ухудшившейся погоды при попытке снять якорь сел на мель. Четверо человек из старшего комсостава — граждане Южной Кореи, остальные — Филиппин.

Ранее «360» писал о другом происшествии: четыре человека пропали во время пожара на российском рыболовецком судне у берегов Южной Кореи. Позже спасатели нашли их мертвыми. Тела двух моряков обнаружили, когда судно отбуксировали в порт Ульсан.