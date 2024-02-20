Происшествия 20 февраля 2024, 18:26 Иностранец забил знакомую до смерти на пляже в Сочи СК: иностранец убил знакомую на пляже в Сочи

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В Сочи ссора мужчины и женщины на пляже закончилась жестоким убийством. Иностранец 58 лет до смерти забил 46-летнюю знакомую, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Вначале злоумышленник набросился на женщину с кулаками, а потом проломил ей череп, несколько раз ударив камнем. Тело нашли прохожие. Мужчина скрылся с места преступления, но позже его задержали. Он дал признательные показания.

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области житель деревни Шеманиха ударил ножом свою подругу, в результате чего та скончалась на месте. Причиной конфликта стал отказ женщины выехать из квартиры сожителя.