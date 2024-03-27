Происшествия 27 марта 2024, 09:39 Иностранец в Москве зарезал жену, а затем пырнул ножом ее мать и подругу СК: гражданин Киргизии зарезал жену и напал с ножом на ее мать в Москве РИА «Новости»

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В Москве гражданин Киргизии 1999 года рождения зарезал молодую жену, а затем напал на ее мать и подругу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК.

По данным следственных органов, преступление произошло 27 марта в доме на улице Большая Черкизовская. После нападения мужчина попытался свести счеты с жизнью. Сейчас его госпитализировали, а после разрешения врачей доставят в СК для допроса.

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На месте преступления сотрудники следственных органов нашли нож. Назначена судебная экспертиза. Правоохранители также проверят, соблюдал ли иностранец миграционное законодательство России.

Ранее во Вьетнаме задержали россиянина, который подозревается в тройном убийстве в Московской области.