Происшествия 20 июля 2023, 13:44 Иностранец попытался изнасиловать 76-летнюю женщину в Ленинградской области

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В Волховском районе Ленинградской области правоохранители задержали 62-летнего мигранта, который пытался изнасиловать 76-летнюю пенсионерку. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как рассказала женщина, ее сосед нагрянул в дом, затем несколько раз ударил ее по лицу и попытался изнасиловать. Женщине удалось сбежать от злоумышленника и вызвать полицию.