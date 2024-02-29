Происшествия 29 февраля 2024, 16:28 Иностранец получил девять лет колонии за смертельную аварию с участием пешехода в Екатеринбурге

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Суд в Екатеринбурге вынес приговор иностранцу, который устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Установлено, что в сентябре 2023 года нетрезвый водитель Kia Rio сбил мужчину, который пересекал дорогу в зоне пешеходного перехода. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Фигуранту назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Также его обязали выплатить сестре погибшего миллион рублей.