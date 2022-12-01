Происшествия 01 декабря 2022, 15:33 Иностранец, организовавший бригаду «черных» лесорубов в Приморье, пойдет под суд

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В Приморском крае правоохранители задержали иностранца, который организовал бригаду «черных» лесорубов. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

С сентября по октябрь 2021 года мужчина организовал вырубку пихты без необходимых разрешительных документов. Рабочие при этом не подозревали, что занимаются незаконной деятельностью.

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За указанное время бригада рабочих вырубила более 450 деревьев, якобы предназначенных для Нового года.

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Уголовное дело в отношении иностранца было передано в суд.