Происшествия 19 марта 2024, 13:04 Иностранец, насмерть сбивший женщину с ребенком, предстанет перед судом в ХМАО

Читать 360tv в

Уголовное дело, возбужденное в отношении мигранта, направили в суд ХМАО для рассмотрения по существу. Его обвиняют в смертельном ДТП, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Трагедия произошла осенью 2023 года в деревне Лямина. Фигурант, управляя машиной без соответствующих прав, сбил семью из трех человек. Женщина и ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одному пострадавшему потребовалась госпитализация.