Происшествия 28 декабря 2023, 15:37 Иномарка насмерть сбила в Ростове-на-Дону пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Читать 360tv в

В Ростове-на-Дону мужчина, который хотел перейти дорогу в неположенном месте, погиб под колесами авто. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

На улице Мадояна мужчина начал переходить дорогу в неположенном месте. Но водитель Volkswagen не успел затормозить перед внезапно появившися челрвеком и сбил его. От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту аварии начали проверку.

Авторы: