Иномарку за 7 млн рублей угнали у безработного москвича

Можно только представить, как удивились полицейские, к которым обратился 50-летний безработный москвич с жалобой на угон иномарки ценой почти семь миллионов рублей. По словам владельца, он оставил свой автомобиль около одного из домов на Открытом шоссе.

Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД. Когда полицейские прибыли на место, то выяснилось, что с парковки около дома у безработного угнали автомобиль Lexus LX 570. Общей стоимостью 6,9 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».