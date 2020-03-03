03 марта 2020, 12:31
Иномарку разорвало на части в пригороде Петербурга
На Петербургском шоссе автомобиль Renault Duster на большой скорости врезался в столб. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на соцсети.
Подписчики сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» поделились кадрами с места происшествия.
По словам очевидцев, иномарку разорвало на две части. На место прибыли бригада экстренных служб и реанимобиль.
Очевидцы сообщили, что женщина-водитель 1983 года рождения получила травмы средней тяжести, однако отказалась от госпитализации.