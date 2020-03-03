Иномарку разорвало на части в пригороде Петербурга

Подписчики сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» поделились кадрами с места происшествия.

По словам очевидцев, иномарку разорвало на две части. На место прибыли бригада экстренных служб и реанимобиль.

Очевидцы сообщили, что женщина-водитель 1983 года рождения получила травмы средней тяжести, однако отказалась от госпитализации.