Иномарку расстреляли под Челябинском | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 05:34 Поделиться Telegram

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Viber Иномарку расстреляли под Челябинском

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В Челябинской области неизвестный расстрелял иномарку Toyota Platz. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

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Машину расстреляли в Копейске в ночь на 28 сентября. Владелица авто обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что всю левую сторону машины расстреляли. Полицейские ищут нарушителя.

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