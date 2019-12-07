Иномарку час тушили в Санкт-Петербурге

В пятницу, 6 декабря, автомобиль Ford Mondeo загорелся в Пушкинском районе города. На место ЧП выехали две единицы техники и 11 человек личного состава МЧС.

Как сообщил портал «Дни.ру», в течение часа возгорание удалось ликвидировать.

Моторный отсек машины выгорел. Сведений о пострадавших нет.