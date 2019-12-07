Иномарку час тушили в Санкт-Петербурге
Иномарка загорелась на Витебском проспекте. Сведений о пострадавших не поступало, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
В пятницу, 6 декабря, автомобиль Ford Mondeo загорелся в Пушкинском районе города. На место ЧП выехали две единицы техники и 11 человек личного состава МЧС.
Как сообщил портал «Дни.ру», в течение часа возгорание удалось ликвидировать.
Моторный отсек машины выгорел. Сведений о пострадавших нет.