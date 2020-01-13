13 января 2020, 12:13
Иномарки столкнулись под Уфой. Пострадали два человека
Накануне вечером в Башкирии произошло столкновение внедорожника Toyota Land Cruiser и автомобиля Renault Duster. Пострадали два человека, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 7-м километре трассы «Уфа — Чишмы». Внедорожник Toyota Land Cruiser, которым управлял 45-летний уфимец, столкнулся с Renault Duster под управлением 47-летнего жителя республики.
В ДТП пострадали 45-летняя пассажирка внедорожника и водитель Renault.