Иномарки столкнулись под Уфой. Пострадали два человека

Авария произошла на 7-м километре трассы «Уфа — Чишмы». Внедорожник Toyota Land Cruiser, которым управлял 45-летний уфимец, столкнулся с Renault Duster под управлением 47-летнего жителя республики.

В ДТП пострадали 45-летняя пассажирка внедорожника и водитель Renault.