  • Иномарки столкнулись на дороге Петербурга

    03 октября 2019, 18:57

    Анастасия Карпеева

    Автомобили марок Mitsubishi и Hyundai столкнулись в Центральном районе Санкт-Петербурга. Предположительно, водители не рассчитали расстояние между машинами во время движения. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

    Столкновение иномарок произошло напротив Казанского собора. В результате значительно пострадала боковая часть серебристого Hyundai, мощный черный Mitsubishi оставил сильную вмятину на легковушке.

    Авария затруднила движения. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.