Иномарки столкнулись на дороге Петербурга
Автомобили марок Mitsubishi и Hyundai столкнулись в Центральном районе Санкт-Петербурга. Предположительно, водители не рассчитали расстояние между машинами во время движения. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Столкновение иномарок произошло напротив Казанского собора. В результате значительно пострадала боковая часть серебристого Hyundai, мощный черный Mitsubishi оставил сильную вмятину на легковушке.
Авария затруднила движения. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.