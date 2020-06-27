27 июня 2020, 08:29
Иномарки столкнулись лоб в лоб в Иркутской области. Три человека погибли
Легковушка Honda Сiviс выскочила на встречку на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области и влетела в кроссовер Renault Duster. В аварии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону и опубликовала видео момент смертельной аварии.
По данным полиции, ДТП произошло в районе 1642 километра трассы в Заларинском районе области. Погибли водитель и пассажир Honda и водитель Renault. Травмы получил пассажир кроссовера.
В полиции не исключают, что выехавший на встречную полосу 23-летний водитель легковушки, мог быть пьян. Сейчас эту информацию проверяют.
Сотрудники полиции изучают все обстоятельства смертельной аварии. Точной информации о причинах ДТП пока нет.