Иномарки столкнулись лоб в лоб в Иркутской области. Три человека погибли

По данным полиции, ДТП произошло в районе 1642 километра трассы в Заларинском районе области. Погибли водитель и пассажир Honda и водитель Renault. Травмы получил пассажир кроссовера.

В полиции не исключают, что выехавший на встречную полосу 23-летний водитель легковушки, мог быть пьян. Сейчас эту информацию проверяют.

Сотрудники полиции изучают все обстоятельства смертельной аварии. Точной информации о причинах ДТП пока нет.