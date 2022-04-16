16 апреля 2022, 00:30
Иномарки сгорели на парковке на востоке Москвы
Источник: огонь уничтожил два автомобиля Audi на парковке в Новокосино
Припаркованные автомобили Audi на площадке около дома на улице Суздальской в московском районе Новокосино сгорели в пятницу, 16 апреля. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.
О причинах возникновения огня собеседник не сообщил. В распоряжении «360» оказались фотографии с места событий. На опубликованных кадрах видно, что огонь сильно повредил машины.
От пламени сильно пострадал салон одной из иномарок. Колеса оказались полностью уничтожены пламенем.