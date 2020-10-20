20 октября 2020, 17:42
Иномарки сбила женщину в Карелии
В Петрозаводске (Карелия) зафиксировано ДТП с участием иномарки Volkswagen, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил портал VSE42.RU со ссылкой на местные СМИ.
«Дни.ру» рассказали, что авария произошла около одного из домов на Лососинском шоссе. 56-летняя женщина угодила под колеса Volkswagen, которым управлял 84-летний водитель. В результате пострадавшая перевернулась в воздухе и отлетела в сторону. Она получила множество травм и попала в больницу.