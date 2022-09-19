Иномарка загорелась в Ростовской области. Пожарные устранили огонь за минуту | 360°

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Иномарка загорелась в Ростовской области. Пожарные устранили огонь за минуту

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Спасатели МЧС Ростовской области буквально за минуту справились с пожаром, который произошел накануне в Пролетарске. Там загорелся автомобиль Renault Logan, написал сайт rostovgazeta.ru.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по региону, огонь охватил площадь в пять квадратных метров на улице Пионерской.

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Пострадавших в результате возгорания нет. В настоящий момент полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

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