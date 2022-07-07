Иномарка загорелась в Новосибирске

Пожар произошел на Октябрьском мосту в Новосибирске. Там загорелась иномарка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуация произошла в районе будущей станции «Спортивная». Когда пожарные прибыли на место происшествия, машина полностью выгорела. Ее хозяин не получил травм.

«В 18:17 минут открытое горение было ликвидировано. Хозяин на месте вызова не пострадал», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.