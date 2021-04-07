Иномарка загорелась рядом с Домом правительства в Екатеринбурге

Автомобиль зарубежного производства загорелся не далеко от Дома правительства, находящегося в цетре Екатиринбурге. Специалисты пытаются узнать причины возгорания, сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ведомство сообщило, что огонь заметили в Ford Fiestа рано утром. Машина находилась совсем рядом со зданием областной администрации. Пламя удалось ликвидировать за две минуты, однако пожар успел нанести значительный вред мотору и салону автомобиля.

Причины возгорания пока не озвучиваются. Следствие занимается деталями ЧП. Предполагают, что это могло быть замыкание в проводке.