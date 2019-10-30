Иномарка загорелась после столкновения с грузовиком в тоннеле Москвы

Автомобиль столкнулся с грузовиком в московском тоннеле. В результате аварии легковая машина загорелась. Ее водителя госпитализировали. ДТП произошло на северо-западе столицы.

Volkswagen Polo и грузовая «Газель» врезались на улице Народного ополчения, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Капот и частично салон иномарки загорелись на площади три квадратных метра.

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Сейчас открытое горение уже ликвидировали. Из-за аварии частично заблокировано движение на двух полосах из трех.

Медики осмотрели участников ДТП. В больницу отправили управлявшего Volkswagen Polo. Водитель грузового авто получил множество ушибов. От госпитализации он отказался.