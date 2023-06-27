27 июня 2023, 17:03
Иномарка загорелась после столкновения с другой машиной в Хабаровском крае
Серьезное ДТП произошло в Хабаровском районе Хабаровского края. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил Transsibinfo.
Пьяный водитель Nissan Primera Camino не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Honda Shuttle. В результате обе машины улетели в кювет. В результате первая машина загорелась.
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Оба водителя получили травмы. У одного из них была рана на голове и ссадины, а у другого — подозрение на сотрясение. Мужчины отказались от госпитализации.
ДТП
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