Иномарка загорелась на улице во Владимире

Пожар произошел во Владимире на Вокзальной улице. Там загорелась иномарка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.

Информация о возгорании поступила около часа ночи. На место происшествия прибыли спасатели, которые зафиксировали задымление в моторном отсеке. Огонь охватил площадь в два квадратных метра. На данный момент сотрудники МЧС выясняют причины случившегося пожара. По предварительным данным, машина загорелась в результате поджога.