Эксклюзив 18 февраля 2023, 22:56 Иномарка взорвалась в Новой Москве Источник «360» сообщил о взрыве иномарки в поселке Новой Москвы РИА «Новости»

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Похожий на взрыв звук прозвучал в поселке Внуковское в Новой Москве. Сильные повреждения получила припаркованная иномарка Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

Он отметил, что очевидцы сообщили о выброшенном из доме неизвестном предмете, который закатился под машину, после чего раздался звук, похожий на взрыв. У автомобиля повреждены задний бампер, дверь багажника и подкрылок.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

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