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    07 апреля 2021, 19:39

    Иномарка вылетела в кювет в Забайкалье

    Артур Блянихов

    В Забайкальском крае случилось ДТП с участием легкового авто, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

    Авария произошла на 58-м километре дороги Мангут-Кыра. 25-летний водитель иномарки Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел в кювет. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Выяснилось, что у него не было водительских прав. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.