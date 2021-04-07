Иномарка вылетела в кювет в Забайкалье

В Забайкальском крае случилось ДТП с участием легкового авто, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на 58-м километре дороги Мангут-Кыра. 25-летний водитель иномарки Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел в кювет. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Выяснилось, что у него не было водительских прав. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.