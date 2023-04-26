Происшествия 26 апреля 2023, 00:37 Иномарка вылетела в кювет в Самарской области. Пострадали четыре человека

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ДТП произошло по трассе «Обход с. Сергиевск» в Сергиевском районе Самарской области. Там иномарка вылетела с трассы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Авария произошла днем 24 апреля. Водитель иномарки Skoda Fabia не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет. В результате аварии пострадали две пассажирки. Им назначили амбулаторное лечение. Еще двоих пассажирок доставили в медицинское учреждение.