Происшествия 17 апреля 2023, 13:46 Иномарка вылетела в кювет после столкновения с двумя машинами в Южно-Сахалинске

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ДТП произошло в Южно-Сахалинске на улице Фархутдинова. Там столкнулись три машины. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал «ЦУГМ».

Авария случилась неподалеку от аэропорта. Участниками стали Toyota Mark II Grande, Toyota Hilux Surf и Toyota Corolla. В результате последнюю машину отбросило в кювет. Кроме того, все автомобили получили серьезные повреждения.

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По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за плохих погодных условий. Информации о пострадавших не поступало.