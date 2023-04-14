14 апреля 2023, 01:32
Иномарка вылетела с трассы в Саратовской области. Водитель погиб
Смертельное ДТП произошло в Самойловском районе Саратовской области. Водитель вылетел с трассы. Такой информацией поделился глава регионального Минздрава Олег Костин. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на его Telegram-канал.
На автодороге Р-207 Пенза — Балашов — Михайловка водитель Audi 100 не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с трассы и перевернулась.
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В результате аварии 38-летний водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
ДТП
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